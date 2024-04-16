82-летняя россиянка вернулась за штурвал самолета спустя 40 лет

82-летняя россиянка Лидия Леонова вернулась за штурвал самолета спустя 40 лет

Заслуженный мастер спорта СССР по высшему пилотажу Лидия Леонова вернулась за штурвал самолета спустя 40 лет. Видео о россиянке появилось на YouTube-канале «Ваня за штурвалом».

82-летняя семикратная чемпионка мира села за штурвал «Як-52» и выполнила программу трюков, в том числе так называемую бочку. Затем пенсионерка успешно завершила посадку. «Лида, какая же ты авантюристка. В первый раз было проще летать, потому что знала только то, что выучила. А сейчас вроде все знакомое, но уже все забытое», — высказалась она о полете.

Известно, что Леонова перестала летать после травмы, однако в итоге она стала единственным нелетающим тренером в СССР.

Ранее появилась информация, что российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды.