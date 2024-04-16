Андрей Кураев заявил о восстановлении в сане патриархом Константинопольским

Андрей Кураев заявил, что восстановлен в сане патриархом Константинопольским

Бывший протодиакон Андрей Кураев (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в Telegram-канале заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей восстановил его в сане, которого он ранее был лишен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Он опубликовал соответствующий документ. В указе говорится, что Кураев освобождается от наказания в виде лишения священства и восстанавливается в прежнем сане и статусе священнослужителя.

«Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — отмечается в томосе патриарха Константинопольского.

В документе также говорится о том, что наложенное со стороны Русской Православной церкви (РПЦ) наказание «никоим образом не вытекает из церковных критериев».

28 апреля прошлого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ об извержении Кураева из священного сана. Причиной этого, согласно указу, стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь», а также нераскаяние Кураева.