«Мысли о том, как ампутироваться здесь». Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о своем скором отъезде из России

Лишенный сана протодиакон Кураев заявил, что решил покинуть Россию

Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев рассказал, что скоро покинет Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он поселится в столице Чехии Праге. «Если Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих — стоит ее принять», — написал он. «Мой московский мир разрушен», — добавил Кураев.

Он предположил, что в Чехии займется писательством, а также будет читать лекции.

Это трудовая миграция. Пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь Андрей Кураев бывший протодиакон РПЦ

Кураев рассказал, что уже обзавелся личным транспортом — китайским скутером чешской сборки, который был приобретен на имя одного из одноклассников священнослужителя. «Так что, по крайней мере, проблемы "машины с российскими номерами" не будет», — посмеялся он.

Конфликт Кураева с РПЦ

28 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ об извержении Кураева из священного сана. Причиной этого, согласно указу, стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь», а также нераскаяние Кураева. «В связи с тем, что за более чем два года <...> Вы не проявили ни на словах, ни на делах, признаков раскаяния <...> прекращается действие упомянутого моратория (на издание указа об извержении из сана)», — говорится в документе.

Тогда Агейкин выступал против закрытия храмов в пандемию COVID-19, утверждая, что это говорит о недоверии Богу. Перед смертью у него выявили коронавирус.

Позднее архимандрит Савва объяснил, что патриарх лишил Кураева сана не за критику церкви. По его словам, протодиакону долгие годы позволялось критиковать церковное начальство, это было его привилегией, а сам Кураев был избалованным ребенком РПЦ. «Никто ему не закрывал рот, да и невозможно это сделать в современной России, сейчас не царское время, в монастырь на Соловки никто никого не ссылает», — отверг архимандрит связь извержения Кураева из сана с содержанием его публикаций.