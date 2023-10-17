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02:23, 17 октября 2023Россия

«Мысли о том, как ампутироваться здесь». Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о своем скором отъезде из России

Лишенный сана протодиакон Кураев заявил, что решил покинуть Россию

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев рассказал, что скоро покинет Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он поселится в столице Чехии Праге. «Если Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих — стоит ее принять», — написал он. «Мой московский мир разрушен», — добавил Кураев.

Он предположил, что в Чехии займется писательством, а также будет читать лекции.

Это трудовая миграция. Пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь

Андрей Кураевбывший протодиакон РПЦ

Кураев рассказал, что уже обзавелся личным транспортом — китайским скутером чешской сборки, который был приобретен на имя одного из одноклассников священнослужителя. «Так что, по крайней мере, проблемы "машины с российскими номерами" не будет», — посмеялся он.

Конфликт Кураева с РПЦ

28 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ об извержении Кураева из священного сана. Причиной этого, согласно указу, стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь», а также нераскаяние Кураева. «В связи с тем, что за более чем два года <...> Вы не проявили ни на словах, ни на делах, признаков раскаяния <...> прекращается действие упомянутого моратория (на издание указа об извержении из сана)», — говорится в документе.

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Тогда Агейкин выступал против закрытия храмов в пандемию COVID-19, утверждая, что это говорит о недоверии Богу. Перед смертью у него выявили коронавирус.

Позднее архимандрит Савва объяснил, что патриарх лишил Кураева сана не за критику церкви. По его словам, протодиакону долгие годы позволялось критиковать церковное начальство, это было его привилегией, а сам Кураев был избалованным ребенком РПЦ. «Никто ему не закрывал рот, да и невозможно это сделать в современной России, сейчас не царское время, в монастырь на Соловки никто никого не ссылает», — отверг архимандрит связь извержения Кураева из сана с содержанием его публикаций.

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    Марина Совина
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