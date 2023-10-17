«Мысли о том, как ампутироваться здесь». Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о своем скором отъезде из России
Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев рассказал, что скоро покинет Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, он поселится в столице Чехии Праге. «Если Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих — стоит ее принять», — написал он. «Мой московский мир разрушен», — добавил Кураев.
Он предположил, что в Чехии займется писательством, а также будет читать лекции.
Это трудовая миграция. Пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь
Кураев рассказал, что уже обзавелся личным транспортом — китайским скутером чешской сборки, который был приобретен на имя одного из одноклассников священнослужителя. «Так что, по крайней мере, проблемы "машины с российскими номерами" не будет», — посмеялся он.
Конфликт Кураева с РПЦ
28 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ об извержении Кураева из священного сана. Причиной этого, согласно указу, стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь», а также нераскаяние Кураева. «В связи с тем, что за более чем два года <...> Вы не проявили ни на словах, ни на делах, признаков раскаяния <...> прекращается действие упомянутого моратория (на издание указа об извержении из сана)», — говорится в документе.
Тогда Агейкин выступал против закрытия храмов в пандемию COVID-19, утверждая, что это говорит о недоверии Богу. Перед смертью у него выявили коронавирус.
Позднее архимандрит Савва объяснил, что патриарх лишил Кураева сана не за критику церкви. По его словам, протодиакону долгие годы позволялось критиковать церковное начальство, это было его привилегией, а сам Кураев был избалованным ребенком РПЦ. «Никто ему не закрывал рот, да и невозможно это сделать в современной России, сейчас не царское время, в монастырь на Соловки никто никого не ссылает», — отверг архимандрит связь извержения Кураева из сана с содержанием его публикаций.