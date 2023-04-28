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16:48, 28 апреля 2023Россия

Патриарх лишил Андрея Кураева священного сана

Патриарх Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. Об этом сообщил сам Кураев в личном Telegram-канале.

Бывший диакон РПЦ опубликовал снимок документа, подписанного патриархом. Причиной извержения из сана, согласно указу, является нераскаяние Кураева.

«В связи с тем, что за более чем два года (...) Вы не проявили ни на словах, ни на делах, признаков раскаяния (...) прекращается действие упомянутого моратория (на издание указа об извержении из сана)», — говорится в указе.

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В декабре 2020-го епархиальный суд лишил Кураева сана. Ранее его запретили в служении. Решение суда в силу не вступало. Причиной решений извержения из сана стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь».

В патриархии отмечали, что дисциплинарная комиссия рассматривала поведение Кураева еще в 2015 году, но его поведение не изменилось. Сам Кураев заявлял, что обвинения епархиального суда беспочвенны.

Андрей Кураев — богослов, православный публицист и миссионер. Он известен своими критическими высказываниями в адрес коллег и церковного начальства.

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Марк Леонов
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