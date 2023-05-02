В РПЦ отвергли связь извержения Кураева из сана с критикой церкви

Архимандрит Савва заявил, что Андрея Кураева извергли из сана не за критику церкви

Патриарх Кирилл изверг Андрея Кураева из священного сана не за критику церкви. Об этом заявил архимандрит Савва в колонке для «Российской газеты».

По словам священника, Кураеву долгие годы позволялось критиковать церковное начальство, это было его привилегией, а сам Кураев был избалованным ребенком Русской православной церкви (РПЦ).

«Никто ему не закрывал рот, да и невозможно это сделать в современной России, сейчас не царское время, в монастырь на Соловки никто никого не ссылает», — отверг архимандрит связь извержения Кураева из сана с содержанием его публикаций.

При этом священнослужитель отметил, что причиной извержения стала, по его мнению, форма, в которую Кураев облекал критику. «О христианских святынях он писал языком, которого не позволял себе даже журнал "Безбожник"», — отметил Савва.

28 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. Решение было принято еще в декабре 2020 года, но на него был наложен мораторий. Причиной решения об извержении из сана стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь».

В патриархии отмечали, что дисциплинарная комиссия рассматривала поведение Кураева еще в 2015 году, но его поведение не изменилось. Сам Кураев заявлял, что обвинения епархиального суда беспочвенны.

Андрей Кураев — богослов, православный публицист и миссионер. Он известен своими критическими высказываниями в адрес коллег и церковного начальства.