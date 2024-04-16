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16:25, 16 апреля 2024Экономика

Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Старой Москве

«Инком-Недвижимость»: самое дешевое жилье в Старой Москве можно снять за ₽29 тыс

Фото: Екатерина Якель/ «Лента.ру»

Аренда самой дешевой квартиры в Старой Москве обойдется в 29 тысяч рублей ежемесячно. Рынок съемного жилья в столице изучили в компании «Инком-Недвижимость». Результаты исследования приводит «Интерфакс».

Такой объект экспонируется на юге города в районе Царицыно и представляет собой 18-метровую однокомнатную квартиру с кухней площадью 5 «квадратов». За 30 тысяч рублей в месяц в Южном Бутово можно снять свежеотремонтированную «однушку». Площадь лота составляет 39 квадратных метров.

Третью строчку в рейтинге самых бюджетных вариантов для аренды занимает однокомнатная квартира с раздельным санузлом в районе Гольяново на востоке столицы. За месяц проживания на 30 квадратных метрах придется заплатить 32 тысячи рублей. Объект расположен на втором этаже пятиэтажного панельного дома.

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Выгодно снять квартиру можно также в районе Кузьминок и Зябликово. Расценки варьируются от 30 до 37 тысяч рублей.

В марте эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» назвали стоимость самой экономной аренды жилья в столице. По их подсчетам, самый доступный для нанимателя вариант оценивается в 19 тысяч рублей. За такую ежемесячную плату арендатору предлагается квартира площадью 30 квадратных метров на первом этаже жилого дома в Троицком административном округе.

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      Виктория Клабукова
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