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20:53, 10 апреля 2024Экономика

Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

Самая дешевая съемная квартира в Москве стоит 19 тысяч рублей в месяц
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Самая дешевая съемная квартира в Москве, доступная для аренды в марте, обойдется в 19 тысяч рублей в месяц. Стоимость наиболее доступного объекта «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Указанный бюджет позволит снять квартиру площадью 30 квадратных метров. Объект располагается на первом этаже жилого дома в Троицком административном округе (ТАО).

По данным агентства, в марте средняя арендная ставка за однокомнатную квартиру в столице составляет 50 тысяч рублей. Отмечается, что уровень цен на съемное жилье в ТАО сейчас самый низкий среди других округов Москвы — «однушка» в этом районе обойдется в среднем в 34,5 тысячи рублей. Самым дорогим округом стал Центральный административный округ (ЦАО) — здесь однокомнатное жилье получится снять в среднем за 80 тысяч рублей.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, как выгодно сдать квартиру в аренду. По его словам, в первую очередь нужно провести генеральную уборку.

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      Александра Качан
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