Атаку Ирана на Израиль сравнили с трейлером боевика

NYT: атака Ирана на Израиль выглядела как трейлер боевика о новом альянсе

Отражение атаки Ирана на Израиль выглядело как трейлер боевика о новом ближневосточном альянсе. Об этом заявила аналитик по Ближнему Востоку в Школе перспективных международных исследований Джонса Хопкинса и бывший советник Госдепартамента США Лаура Блюменфельд, сообщает The New York Times (NYT).

По ее словам, отражение атаки стало крупной победой президента США Джо Байдена по предотвращению эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В эти выходные мы увидели Байдена в его лучших проявлениях. Воздушная демонстрация под руководством США с европейскими и арабскими региональными партнерами выглядела как трейлер боевика о новом ближневосточном альянсе противовоздушной обороны», — сказала она.

При этом эксперт отметила, что Армия обороны Израиля неизбежно ответит Тегерану. Она подчеркнула, что ответ Израиля — это вопрос не «если», а «когда и как».

Ранее стало известно, что Израиль может ответить на атаку Ирана в ночь на 14 апреля ударом за пределами его территории. По словам источников телеканала NBC, поскольку в результате иранской атаки не было массовых разрушений и пострадавших граждан, Израиль может ответить одним из менее агрессивных вариантов, ударив за пределами Ирана.