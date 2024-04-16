Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения полицейскими участника СВО

Председатель СК поручил возбудить дело из-за избиения полицейскими участника СВО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения полицейскими участника специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В СМИ появилась информация, что сотрудники полиции избили участника СВО. Следователи начали проводить проверку по факту произошедшего.

Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в отношении этих полицейских и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход и расследование дела будет на контроле в центральном аппарате СКР.

Ранее стало известно, что Никольский районный суд Вологодской области приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 50-летнего мужчину, который украл деньги у участника СВО.