Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:40, 16 апреля 2024Силовые структуры

Присяжные отпустили обвинявшегося в массовой расправе в 1994 году россиянина

Суд Москвы оправдал обвиненного в массовой расправе в 1994 году Батенева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве освободили россиянина, обвинявшегося в массовой расправе в 1994 году. Присяжные сочли его вину недоказанной. Об этом во вторник, 16 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание «МК».

По данным издания, речь идет об уроженце Кирова Игоре Батеневе, который, как полагало следствие, 30 апреля 1994 года вместе с сообщниками открыл огонь по девяти отдыхавшим в сауне на территории ТЭЦ на Бережковской набережной, шесть человек в результате атаки получили ранения несовместимые с жизнью, троим удалось выжить. Следователи вышли на след Батенева, однако присяжные сочли доказательства недостаточными.

Поскольку приговор в законную силу не вступил, прокуратура намерена добиться его пересмотра.

5 апреля сообщалось, что в Норильске следователи задержали бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Александра Петренко по кличке Петрик, который заказал киллеру расправу над местным ресторатором 23 года назад.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      В России призвали срочно поддержать угольные компании

      США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

      Турист поехал на отдых в Камбоджу и впал в кому при загадочных обстоятельствах

      Названы последствия подписания закона о мобилизации на Украине для Зеленского

      Россия выдала Германии совершившего нападение с ножом

      Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

      Айза сделала десятую пластику груди

      Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг

      Раскрыта причина нежелания москвичей покупать готовые квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше