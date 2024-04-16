Названы страны с самыми чистоплотными людьми

В Бразилии оказалось больше всего людей, принимающих душ каждый день

Больше всего чистоплотных людей оказалось в Бразилии. Об этом свидетельствуют данные проекта World Population Review, собравшего и проанализировавшего информацию о регулярности, с которой люди принимают душ и моются в разных частях света.

99 процентов жителей Бразилии принимают душ хотя бы раз в сутки, однако большинство делает это даже чаще. В среднем бразильцы принимают душ по меньшей мере дважды в день. При этом любителей ванн в этой стране не так уж много: о таком предпочтении сообщили лишь семь процентов опрошенных.

Индия — одна из немногих стран, где люди чаще моются, чем принимают душ. Многие делают это хотя бы два раза в день. В данном случае в эту категорию попадают не только ванны, но и мытье при помощи ведра или ковшика. Любителей мытья немало и в Великобритании, где в любви к ваннам признались 32 процента опрошенных.

В Германии ежедневный душ принимает 92 процента населения, в США и Мексике — по 90 процентов, во Франции — 76 процентов, в Китае — 85 процентов. В России, по данным World Population Review, каждый день принимают душ 61 процент женщин и лишь 35 процентов мужчин.

Ранее сообщалось, что максимальное количество сексуальных партнеров оказалось у жителей Турции. За всю жизнь они в среднем занимаются сексом с 14,5 партнера.