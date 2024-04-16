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04:51, 16 апреля 2024Мир

Байден отказался давать показания по делу об импичменте

CNN: Байден отказался давать показания в рамках расследования по импичменту
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация США сообщила председателю надзорного комитета Палаты представителей США Джеймсу Комеру, что президент страны Джо Байден не планирует давать показания в рамках расследования по импичменту. Об этом передает телеканал CNN.

Специальный советник Байдена Ричард Саубер в письме подчеркнул, что расследование по делу об импичменте завершено. «Мы отклоняем ваше приглашение к президенту Байдену для дачи показаний», — добавил он.

Саубер добавил, что Байден не совершил «ничего дурного» и обвинил Комера в выдвижении «ложных и необоснованных обвинений».

Ранее Хантер Байден отказался прийти на слушания об импичменте своего отца в Сенате США. Процесс инициировали и поддержали республиканцы.

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      Марина Совина
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