Байден отказался давать показания по делу об импичменте

CNN: Байден отказался давать показания в рамках расследования по импичменту

Администрация США сообщила председателю надзорного комитета Палаты представителей США Джеймсу Комеру, что президент страны Джо Байден не планирует давать показания в рамках расследования по импичменту. Об этом передает телеканал CNN.

Специальный советник Байдена Ричард Саубер в письме подчеркнул, что расследование по делу об импичменте завершено. «Мы отклоняем ваше приглашение к президенту Байдену для дачи показаний», — добавил он.

Саубер добавил, что Байден не совершил «ничего дурного» и обвинил Комера в выдвижении «ложных и необоснованных обвинений».

Ранее Хантер Байден отказался прийти на слушания об импичменте своего отца в Сенате США. Процесс инициировали и поддержали республиканцы.

