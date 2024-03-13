Сын Байдена отказался прийти на слушания об импичменте отца

Axios: сын президента США Байдена отказался идти на слушания об импичменте отца

Сын американского лидера Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден отказался прийти на слушания об импичменте отца в Сенате США. Об этом пишет интернет-издание Axios.

«Хантер Байден не будет присутствовать на предстоящих слушаниях, инициированных республиканцами из Палаты представителей объявить импичмент президенту Байдену», — передает Axios сообщение юристов Байдена-младшего.

Ранее член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что в 2024 году состоится процедура импичмента Байдена. В декабре 2023 года Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту действующему президенту США. Инициативу поддержали все республиканцы — 221 человек.