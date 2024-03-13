Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:10, 13 марта 2024Мир

Сын Байдена отказался прийти на слушания об импичменте отца

Axios: сын президента США Байдена отказался идти на слушания об импичменте отца

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Сын американского лидера Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден отказался прийти на слушания об импичменте отца в Сенате США. Об этом пишет интернет-издание Axios.

«Хантер Байден не будет присутствовать на предстоящих слушаниях, инициированных республиканцами из Палаты представителей объявить импичмент президенту Байдену», — передает Axios сообщение юристов Байдена-младшего.

Ранее член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что в 2024 году состоится процедура импичмента Байдена. В декабре 2023 года Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту действующему президенту США. Инициативу поддержали все республиканцы — 221 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Сражаться придется даже внукам». На Украине предсказали сроки выхода к границам 1991 года

      Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Белгородской области

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      На Украине захотели выпускать заключенных взамен на службу в армии

      Россиянин поссорился с сожителем матери и 17 раз ударил его соляной лампой

      Главком ВСУ и глава Минобороны Украины прибыли на фронт и оценили обстановку

      Домохозяек призвали избавляться от пятен на диване с помощью нашатыря

      Бывший муж Пугачевой раскрыл заработок певицы в СССР

      Звезда OnlyFans раскрыла доход от видео с участием известного футболиста

      Ирина Шейк снялась топлес для рекламы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше