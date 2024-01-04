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23:35, 4 января 2024Мир

В США анонсировали процесс по импичменту Байдена

Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в 2024 году
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, в 2024 году состоится процедура импичмента президента страны Джо Байдена. Об этом она сообщила в интервью порталу Just the news.

Конгрессвумен анонсировала процесс по импичменту Байдена и подчеркнула, что «американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом».

Ранее Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена. Инициативу поддержали все республиканцы в Палате представителей — 221 человек. Все 212 демократов проголосовали против принятия документа.

Поводом для начала импичмента послужили подозрения, что Байден мог получать выгоду от деловых операций своего сына Хантера.

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      Марина Совина
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