В США анонсировали процесс по импичменту Байдена

Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в 2024 году

Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, в 2024 году состоится процедура импичмента президента страны Джо Байдена. Об этом она сообщила в интервью порталу Just the news.

Конгрессвумен анонсировала процесс по импичменту Байдена и подчеркнула, что «американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом».

Ранее Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена. Инициативу поддержали все республиканцы в Палате представителей — 221 человек. Все 212 демократов проголосовали против принятия документа.

Поводом для начала импичмента послужили подозрения, что Байден мог получать выгоду от деловых операций своего сына Хантера.

