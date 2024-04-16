Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 16 апреля 2024Мир

Байден продлил запрет на прием связанных с Россией судов в портах США

Байден продлил на год запрет на прием в портах США судов, связанных с Россией

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден продлил запрет на прием в американских портах морских судов, которые ходят под флагом России или связанны со страной другим образом. Об этом стало известно из документов, распространенных Белым домом, сообщает ТАСС.

Отмечается, что запрет, введенный 21 апреля 2022 года, будет действовать еще один год. По мнению американского правительства, российские действия в отношении Украины представляют собой чрезвычайную угрозу для безопасности США.

«Поэтому (...) я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Байдена.

Ранее Госдеп США заявил о готовности вернуться в исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Вашингтон пойдет на такой шаг, если Москва будет соблюдать свои обязательства по договору.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

      Турист поехал на отдых в Камбоджу и впал в кому при загадочных обстоятельствах

      Названы последствия подписания закона о мобилизации на Украине для Зеленского

      Россия выдала Германии совершившего нападение с ножом

      Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

      Айза сделала десятую пластику груди

      Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг

      Раскрыта причина нежелания москвичей покупать готовые квартиры

      82-летняя россиянка вернулась за штурвал самолета спустя 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше