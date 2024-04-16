Байден продлил запрет на прием связанных с Россией судов в портах США

Байден продлил на год запрет на прием в портах США судов, связанных с Россией

Президент США Джо Байден продлил запрет на прием в американских портах морских судов, которые ходят под флагом России или связанны со страной другим образом. Об этом стало известно из документов, распространенных Белым домом, сообщает ТАСС.

Отмечается, что запрет, введенный 21 апреля 2022 года, будет действовать еще один год. По мнению американского правительства, российские действия в отношении Украины представляют собой чрезвычайную угрозу для безопасности США.

«Поэтому (...) я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Байдена.

Ранее Госдеп США заявил о готовности вернуться в исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Вашингтон пойдет на такой шаг, если Москва будет соблюдать свои обязательства по договору.