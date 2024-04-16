В США заявили о готовности вернуться к исполнению ДСНВ

В Госдепе заявили о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ

Администрация США готова отказаться от введенных ранее контрмер по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом передает ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад Госдепа.

В документе уточняется, что Вашингтон выразил готовность вернуться к исполнению ДСНВ, если и Россия станет соблюдать свои обязательства по договору.

Ранее в США призвали Россию вернуться в договор СНВ-3. Соответствующую резолюцию внесли в Конгресс Соединенных Штатов.