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22:32, 16 апреля 2024Мир

Белый дом отреагировал на идею разделить помощь Украине и Израилю

Кирби: Белый дом воздержится от оценки идеи разделить помощь Украине и Израилю

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отреагировал на предложение спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Майка Джонсона о предоставлении помощи Украине и Израилю в виде отдельных законопроектов. Об этом сообщает ТАСС.

Кирби подчеркнул, что администрация США пока не будет давать оценок инициативе Джонсона. «Мы подождем с оценками, пока не изучим тщательнее предложение спикера. Думаю, нам нужно увидеть больше, чем имеется в настоящее время», — высказался он.

Ранее Кирби заявил, что американских солдат не будет на Украине. Он указал, что происходящее в Израиле — это «совершенно другая битва». По словам Кирби, США последовательно говорят о том, что не станут брать на себя боевую роль в украинском конфликте.

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      Маргарита Пименова
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