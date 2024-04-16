Байден предостерег Нетаньяху от новых ударов по Ирану

NBC: Байден предостерег Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану

Американский лидер Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на осведомленные правительственные источники.

Как указали журналисты, политик дал понять, что Вашингтон не станет участвовать в наступательных действиях против Исламской Республики. Кроме того, президент боится попыток израильского премьера втянуть США в более широкий конфликт в регионе.

Тем не менее, отметили эксперты, американская сторона считает ответ Израиля на недавнее нападение Ирана «неизбежным», и ожидает, что он будет «ограниченным по масштабам».

Ранее стало известно, что США перебрасывают войска на Ближний Восток на фоне возможной атаки Ирана на Израиль.