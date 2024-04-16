Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 16 апреля 2024Мир

Байден предостерег Нетаньяху от новых ударов по Ирану

NBC: Байден предостерег Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Global Look Press

Американский лидер Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на осведомленные правительственные источники.

Как указали журналисты, политик дал понять, что Вашингтон не станет участвовать в наступательных действиях против Исламской Республики. Кроме того, президент боится попыток израильского премьера втянуть США в более широкий конфликт в регионе.

Тем не менее, отметили эксперты, американская сторона считает ответ Израиля на недавнее нападение Ирана «неизбежным», и ожидает, что он будет «ограниченным по масштабам».

Ранее стало известно, что США перебрасывают войска на Ближний Восток на фоне возможной атаки Ирана на Израиль.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разные конфликты». Почему США и Великобритания не станут защищать Украину от воздушных атак так же, как Израиль?

      В США признали возможность предотвратить конфликт на Украине

      Уровень реки Тобол возле Кургана поднялся

      Назван способ справиться с секс-тревогой

      Мужчина вертелся во сне и сломал пенис в двух местах с устрашающим хрустом

      Байден отказался давать показания по делу об импичменте

      Стало известно о проблемах ВСУ с форсированием Днепра

      Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ

      Байден предостерег Нетаньяху от новых ударов по Ирану

      В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше