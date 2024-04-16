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11:04, 16 апреля 2024Культура

Бизнес Кончаловского потерпел миллионные убытки из-за передачи доли Высоцкой

Бизнес Кончаловского потерял 22,4 миллиона рублей после передачи доли Высоцкой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсерский центр и кинокомпания режиссера Андрея Кончаловского потерпела многомиллионные убытки после того, как часть доли в бизнесе была передана его супруге, актрисе и ведущей Юлии Высоцкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что продюсерский центр потерял 1,1 миллиона рублей, а кинокомпания — 21,3 миллиона. Суммарно организации, основанные кинематографистом, потерпели убытки в размере 22,4 миллиона с 2022 года.

По данным издания, по началу доли в каждой ООО были поровну поделены между Кончаловским, Высоцкой, близким другом пары и руководителем проекта «Едим дома» Евгением Степановым. В январе 2022-го режиссер передал часть своих ценных бумаг неизвестной компании, а спустя четыре месяца контрольный пакет акций перешел Высоцкой.

Помимо этого, ей принадлежит 45 процентов акций продюсерского центра. Столько же было и у Кончаловского, однако два года назад он отдал свою долю все той же неизвестной компании, после чего организации режиссера начали терпеть убытки.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации последнего бизнеса советской и литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте в России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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