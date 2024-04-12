Налоговая решила ликвидировать последний бизнес Ингеборги Дапкунайте в России

ФНС приняла решение о ликвидации последнего бизнеса актрисы Дапкунайте в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о ликвидации последнего бизнеса советской и литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что федеральный орган начал процесс ликвидации ООО «Скиллз Акэдеми», 50 процентами которого владеет артистка. Вторая часть фирмы принадлежит ее бывшему мужу Дмитрию Ямпольскому. Причиной этому стало отсутствие отчетности компании о работе с 2020 года.

Известно, что организация занималась обучением детей скорочтению и английскому языку, а также подготовкой к школе.

После начала специальной военной операции на Украине Дапкунайте покинула Россию и обосновалась в Бельгии. Звезда сериала «Беспринципные» неоднократно высказывалась против действий властей РФ.

Осенью прошлого года суд вынес решение о выселении актрисы из ее московской квартиры.

Ранее на российского музыканта и основателя группы Uma2rman Владимира Кристовского подали в суд из-за долга от несуществующего кафе.