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14:39, 4 октября 2023Среда обитания

Покинувшую Россию актрису Дапкунайте выселят из квартиры в Москве

Business FM: суд выселит актрису Ингеборгу Дапкунайте из квартиры в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Суд обязал перерегистрировать в Росреестре московскую квартиру актрисы Ингеборги Дапкунайте на новых хозяев. Пять месяцев они не могли прописаться на приобретенной жилплощади, передает Business FM со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Лелу Кокая.

27 апреля трехкомнатную квартиру Дапкунайте на Никитском бульваре купил Рубен Худавердян. Сумма сделки не разглашалась, однако объект оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Оказалось, что Дапкунайте не выписала из квартиры ни себя, ни своего сына, перестав выходить на связь с покупателями после продажи жилья.

В июле 2023 года Худавердян обратился в суд для решения проблемы. Пресненский суд удовлетворил иск к актрисе, покинувшей Россию, постановив снять с регистрационного учета бывших владельцев жилья.

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16 сентября 2023

С момента начала спецоперации на Украине актриса переехала в Брюссель. Кроме квартиры на Никитском бульваре в Москве, она продолжает владеть особняком в элитном коттеджном поселке «Резиденция Бенилюкс», расположенном на Новорижском шоссе. Цены на жилье там стартуют от 150 миллионов рублей и доходят до миллиарда рублей.

Ранее актер Милош Бикович выразил негодование по поводу покупки жилья в Москве. В 2022 году он приобрел квартиру без отделки, из-за чего вынужден до конца ремонтных работ жить в гостинице.

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    Виктория Клабукова
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