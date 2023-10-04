Покинувшую Россию актрису Дапкунайте выселят из квартиры в Москве

Business FM: суд выселит актрису Ингеборгу Дапкунайте из квартиры в Москве

Суд обязал перерегистрировать в Росреестре московскую квартиру актрисы Ингеборги Дапкунайте на новых хозяев. Пять месяцев они не могли прописаться на приобретенной жилплощади, передает Business FM со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Лелу Кокая.

27 апреля трехкомнатную квартиру Дапкунайте на Никитском бульваре купил Рубен Худавердян. Сумма сделки не разглашалась, однако объект оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Оказалось, что Дапкунайте не выписала из квартиры ни себя, ни своего сына, перестав выходить на связь с покупателями после продажи жилья.

В июле 2023 года Худавердян обратился в суд для решения проблемы. Пресненский суд удовлетворил иск к актрисе, покинувшей Россию, постановив снять с регистрационного учета бывших владельцев жилья.

С момента начала спецоперации на Украине актриса переехала в Брюссель. Кроме квартиры на Никитском бульваре в Москве, она продолжает владеть особняком в элитном коттеджном поселке «Резиденция Бенилюкс», расположенном на Новорижском шоссе. Цены на жилье там стартуют от 150 миллионов рублей и доходят до миллиарда рублей.

Ранее актер Милош Бикович выразил негодование по поводу покупки жилья в Москве. В 2022 году он приобрел квартиру без отделки, из-за чего вынужден до конца ремонтных работ жить в гостинице.