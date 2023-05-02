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11:04, 2 мая 2023Среда обитания

Милош Бикович высказался о нюансах покупки квартиры в Москве

Актер Милош Бикович рассказал, что купил в Москве квартиру без отделки

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Сербский и российский актер, звезда сериала «Отель Элеон» и фильма «Холоп» Милош Бикович высказался о нюансах, с которыми ему пришлось столкнуться в процессе приобретения недвижимости в Москве. Он поделился подробностями в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube-канале журналистки.

Актер рассказал, что прибрел квартиру в Москве в 2022 году, однако пока не переехал туда. На данный момент в жилье идет ремонт, а Бикович, когда приезжает в столицу, останавливается в гостинице. Актера также поразило то, что он купил квартиру без отделки.

«В Сербии, когда покупаешь недвижимость, ты получаешь квартиру, а когда ты покупаешь в России, ты получаешь серую коробку, которую потом надо еще год достраивать», — сравнил актер.

Ранее российский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов рассказал о желании переехать из квартиры в загородный дом. Он признался, что последние четыре месяца проживает вместе со своей возлюбленной в ее квартире.

Нина Ташевская
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