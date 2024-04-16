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12:06, 16 апреля 2024Россия

Черный дым возле российской ТЭЦ сняли на видео

Черный дым около ТЭЦ-1 в Красноярске сняли на видео

Очевидцы сняли на видео черный дым в районе ТЭЦ-1 в Красноярске. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На снятых с высоты кадрах видно, как в отдалении над территорией теплоэлектроцентрали поднимается черный дым. Огня на ролике не видно.

Отмечается, что на место выехали пожарные расчеты. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

В начале марта в Туве на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв и пожар. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. Следователи возбудили два уголовных дела. При происшествии пострадали 23 человека.

ЖЗЛ
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