Черный дым возле российской ТЭЦ сняли на видео

Черный дым около ТЭЦ-1 в Красноярске сняли на видео

Очевидцы сняли на видео черный дым в районе ТЭЦ-1 в Красноярске. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На снятых с высоты кадрах видно, как в отдалении над территорией теплоэлектроцентрали поднимается черный дым. Огня на ролике не видно.

Отмечается, что на место выехали пожарные расчеты. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

В начале марта в Туве на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв и пожар. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. Следователи возбудили два уголовных дела. При происшествии пострадали 23 человека.