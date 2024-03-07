Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 7 марта 2024Россия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве

Минздрав: двое пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве в тяжелом состоянии

Кадр: Следственный комитет РФ / ТАСС

Из 23 пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов., его цитирует РИА Новости.

«Восемь пострадавших в происшествии в Туве благополучно доставлены бригадами федерального центра медицины катастроф Минздрава России в Красноярскую краевую клиническую больницу. Двое из них по-прежнему в крайне тяжелом, 6 — в тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Еще семь человек проходят лечение в больницах Кызыла, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Оказание им помощи находится на личном контроле главы Минздрава Мурашко.

Кузнецов добавил, что из-за транспортировки пострадавших ухудшения их состояния не зафиксировали. Готовится проведение телемедицинских консультаций со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава.

Взрыв и пожар на ТЭЦ в Туве произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. Следователи возбудили два уголовных дела.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава академии Генштаба спрогнозировал новые военные конфликты с Россией. Он допустил крупномасштабную войну в Европе

      Припортовая инфраструктура получила повреждения в Херсоне после обстрела

      Экс-бухгалтера российского Почтамта осудили за миллионное хищение

      Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве

      Дочь Мадонны обнажила грудь на Неделе моды

      Криминолог спрогнозировал судьбу вора в законе Шакро Молодого после освобождения

      Врач оценил пользу некоторых видов алкоголя для сосудов

      Российский голкипер «Торонто» восхитил одноклубников своей игрой

      Пугачеву потребовали признать иноагентом

      Ставки по семейной ипотеке предложили снижать с каждым новым ребенком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше