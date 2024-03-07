Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве

Минздрав: двое пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве в тяжелом состоянии

Из 23 пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов., его цитирует РИА Новости.

«Восемь пострадавших в происшествии в Туве благополучно доставлены бригадами федерального центра медицины катастроф Минздрава России в Красноярскую краевую клиническую больницу. Двое из них по-прежнему в крайне тяжелом, 6 — в тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Еще семь человек проходят лечение в больницах Кызыла, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Оказание им помощи находится на личном контроле главы Минздрава Мурашко.

Кузнецов добавил, что из-за транспортировки пострадавших ухудшения их состояния не зафиксировали. Готовится проведение телемедицинских консультаций со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава.

Взрыв и пожар на ТЭЦ в Туве произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. Следователи возбудили два уголовных дела.

