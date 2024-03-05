Десять человек пострадали из-за взрыва на ТЭЦ в российском регионе

Ховалыг: десять человек пострадали из-за ЧП на ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы

Десять человек пострадали из-за взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, пострадавшие госпитализированы. Сейчас территория ТЭЦ оцеплена, на месте работают оперативные службы.

Председатель администрации города Шагонар Буян Балбак сообщил ТАСС, что в котельной в момент взрыва работал 21 человек. «Сейчас работу котельной остановили», — сказал он.

В управлении МЧС по Туве сообщили о «пожаре и сильном задымлении» в здании котельной. К тушению привлечены семь человек и четыре единицы техники