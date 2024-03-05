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06:02, 6 марта 2024Россия

Десять человек пострадали из-за взрыва на ТЭЦ в российском регионе

Ховалыг: десять человек пострадали из-за ЧП на ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Десять человек пострадали из-за взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, пострадавшие госпитализированы. Сейчас территория ТЭЦ оцеплена, на месте работают оперативные службы.

Председатель администрации города Шагонар Буян Балбак сообщил ТАСС, что в котельной в момент взрыва работал 21 человек. «Сейчас работу котельной остановили», — сказал он.

В управлении МЧС по Туве сообщили о «пожаре и сильном задымлении» в здании котельной. К тушению привлечены семь человек и четыре единицы техники

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      Марина Совина
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