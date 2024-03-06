В Туве ввели режим ЧС после взрыва на Шагонарской ТЭЦ

После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве ввели режим ЧС регионального значения

В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения после пожара и взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

«По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются», — сообщил глава региона.

По его информации, всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы. Тех, кто находится в тяжелом состоянии, перевезут бортом санавиации. Пожар уже потушен, сейчас специалисты разбирают конструкции и проливают их для исключения нового возгорания, отчитался Ховалыг.

Взрыв и пожар на ТЭЦ в Туве произошли утром в среду, 6 марта. По последним данным, при взрыве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.