Число пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве возросло почти вдвое

Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве возросло до 18 человек

Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы возросло почти вдвое — до 18 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших. Всего в момент взрыва на объекте работал 21 человек.

«Прибыл на место. Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы», — отчитался глава региона.

По его данным, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще троих пострадавших медики охарактеризовали как близкое к удовлетворительному. Всех их транспортируют в Республиканские больницы Кызыла.