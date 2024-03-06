Стало известно о пропавших без вести при взрыве на ТЭЦ в Туве

Глава Тувы Ховалыг: при взрыве на Шагонарской ТЭЦ без вести пропали три человека

Три человека пропали без вести при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся 3 [человек]», — сообщил губернатор.

По последним данным, при взрыве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. По информации Mash, большинству из них диагностировали отравление угарным газом, еще у одного сотрудника — черепно-мозговая травма.

Взрыв и пожар на ТЭЦ в Туве произошли утром в среду, 6 марта. О причинах происшествия пока неизвестно. Под завалами на объекте могут находиться еще три человека. После ЧП в населенном пункте Шагонар временно отключили отопление в жилых домах.