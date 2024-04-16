Драка между россиянином и сотрудником «Бургер Кинга» попала на видео

Житель Ленобласти подрался с сотрудником «Бургер Кинга» из-за пивной кеги

Житель деревни Новое Девяткино Ленинградской области подрался с сотрудником «Бургер Кинга» из-за пивной кеги. Конфликт между россиянином и работником сети попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как россиянин сцепился с сотрудником. Их пытаются разнять другие посетители кафе и менеджер. Затем гость покидает заведение, но разгоряченный работник догоняет его и планирует продолжить выяснять отношения на кулаках.

По сведениям издания, потасовку спровоцировал клиент — ему не понравилось, что работник катил по залу пивную кегу, на которую претендовал житель Ленобласти и его друзья.

Сотрудникам пришлось вызвать группу быстрого реагирования.

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