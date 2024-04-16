Дуров пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР в США

Основатель Telegram Павел Дуров в ходе интервью Такеру Карлсону пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР в США. Разговор опубликован в аккаунте американского журналиста в X.

Он рассказал, что во время последнего посещения США с ним был инженер, которого за спиной бизнесмена попытались нанять «сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности». На вопрос Карлсона, именно ли американское правительство хотело нанять его инженера, Дуров ответил, что он понимает эту ситуацию именно так.

Предприниматель также заявил, что не верит в безопасность американских платформ, поскольку в США шпионаж объясняется безопасностью.

Интервью с Дуровым длительностью 58 минут Карлсон опубликовал вечером 16 апреля.