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09:05, 16 апреля 2024Путешествия

Двое мужчин изнасиловали туристку в отеле в Италии

Фото: Christoph Sator / Globallookpress.com

Двое мужчин изнасиловали канадскую туристку в отеле итальянского города Палермо, Сицилия. Об этом сообщает ANSA.

Уточняется, что 30-летняя женщина встретила 44-летнего мужчину в больнице, куда пришла навестить своего возлюбленного. Последний получил легкую травму в отпуске. Побеседовав с новым знакомым, она пригласила его в свой гостиничный номер, отметив, что он был очень милым. Однако на следующий день девушка ничего не помнила о происходившем в отеле.

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Она обратилась в полицию, экспертиза показала, что туристку подвергли насилию. Когда подозреваемый был арестован, стало известно, что он действовал не один: мужчина пригласил в отель своего 41-летнего друга.

В Индии менеджер отеля изнасиловал туристку и сел в тюрьму на десять лет. Мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая остановилась в гостинице, где он работал.

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      Марк Успенский
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