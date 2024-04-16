Двое мужчин изнасиловали туристку в отеле в Италии

Двое мужчин изнасиловали канадскую туристку в отеле итальянского города Палермо, Сицилия. Об этом сообщает ANSA.

Уточняется, что 30-летняя женщина встретила 44-летнего мужчину в больнице, куда пришла навестить своего возлюбленного. Последний получил легкую травму в отпуске. Побеседовав с новым знакомым, она пригласила его в свой гостиничный номер, отметив, что он был очень милым. Однако на следующий день девушка ничего не помнила о происходившем в отеле.

Она обратилась в полицию, экспертиза показала, что туристку подвергли насилию. Когда подозреваемый был арестован, стало известно, что он действовал не один: мужчина пригласил в отель своего 41-летнего друга.

В Индии менеджер отеля изнасиловал туристку и сел в тюрьму на десять лет. Мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая остановилась в гостинице, где он работал.