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15:13, 16 апреля 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии призвала изменить конституцию Украины

Кнайсль: Зеленский должен изменить конституцию Украины, чтобы завершить конфликт
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бывшая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль призвала президента Украины Владимира Зеленского изменить конституцию страны, чтобы завершить конфликт. Ее цитирует РИА Новости.

По мнению экс-главы австрийского МИД, никакие переговоры между Россией и Украиной не будут эффективным средством для окончания конфликта, если украинский лидер не внесет изменения в конституцию.

«Для этого должны быть более серьезные основания и работа, а не просто встретились и пообщались. Он [Зеленский] должен изменить конституцию прежде всего», — отметила она.

Кнайсль также заявила, что предстоящий саммит в Швейцарии не станет площадкой для решения конфликта или принятия значимых решений по украинскому вопросу. «Должна идти кропотливая работа снизу и за кулисами, которую не видят и не знают. Еще и Россия не приглашена», — добавила она.

Ранее Кнайсль рассказала, что рано или поздно Россия и США будут говорить о завершении конфликта на Украине. По ее мнению, пока Киеву не разрешается вести переговоры с Москвой.

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      Лина Пивоварова
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