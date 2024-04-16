Экс-глава МИД Австрии призвала изменить конституцию Украины

Кнайсль: Зеленский должен изменить конституцию Украины, чтобы завершить конфликт

Бывшая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль призвала президента Украины Владимира Зеленского изменить конституцию страны, чтобы завершить конфликт. Ее цитирует РИА Новости.

По мнению экс-главы австрийского МИД, никакие переговоры между Россией и Украиной не будут эффективным средством для окончания конфликта, если украинский лидер не внесет изменения в конституцию.

«Для этого должны быть более серьезные основания и работа, а не просто встретились и пообщались. Он [Зеленский] должен изменить конституцию прежде всего», — отметила она.

Кнайсль также заявила, что предстоящий саммит в Швейцарии не станет площадкой для решения конфликта или принятия значимых решений по украинскому вопросу. «Должна идти кропотливая работа снизу и за кулисами, которую не видят и не знают. Еще и Россия не приглашена», — добавила она.

Ранее Кнайсль рассказала, что рано или поздно Россия и США будут говорить о завершении конфликта на Украине. По ее мнению, пока Киеву не разрешается вести переговоры с Москвой.