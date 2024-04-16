Эрдоган обвинил Израиль в расширении ближневосточного конфликта путем провокаций

Эрдоган: провокации Израиля могут распространить конфликт на весь Ближний Восток

Израиль устраивает провокации, которые могут распространить боевые действия на весь регион Ближнего Востока. В расширении ближневосточного конфликта Израиль обвинил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Израиль занимается провокациями, чтобы распространить конфликт на весь регион. Его нападение на посольство Ирана в Дамаске, осуществленное в нарушение международного права, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения», — заявил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что операция Ирана против Израиля стала «следствием двойных стандартов Запада» и доказательством, что «вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека».

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.