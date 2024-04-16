Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 16 апреля 2024Мир

Эрдоган обвинил Израиль в расширении ближневосточного конфликта путем провокаций

Эрдоган: провокации Израиля могут распространить конфликт на весь Ближний Восток

Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израиль устраивает провокации, которые могут распространить боевые действия на весь регион Ближнего Востока. В расширении ближневосточного конфликта Израиль обвинил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Израиль занимается провокациями, чтобы распространить конфликт на весь регион. Его нападение на посольство Ирана в Дамаске, осуществленное в нарушение международного права, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения», — заявил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что операция Ирана против Израиля стала «следствием двойных стандартов Запада» и доказательством, что «вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека».

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

      Турист поехал на отдых в Камбоджу и впал в кому при загадочных обстоятельствах

      Названы последствия подписания закона о мобилизации на Украине для Зеленского

      Россия выдала Германии совершившего нападение с ножом

      Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

      Айза сделала десятую пластику груди

      Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг

      Раскрыта причина нежелания москвичей покупать готовые квартиры

      82-летняя россиянка вернулась за штурвал самолета спустя 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше