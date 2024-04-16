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10:43, 16 апреля 2024Россия

Ездовые собаки в упряжке на бегу набросились на россиянку с двумя детьми

На Чукотке ездовые собаки набросились на посетительницу питомника и ее детей

Фото: PxHere

На Чукотке ездовые собаки в упряжке на бегу набросились на россиянку и двух ее детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное следственное управление СК.

По сообщению следователей, нападение на женщину произошло на территории собачьего питомника. Какие травмы получили россиянка с детьми, не сообщается.

«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в российском городе детям пришлось отбивать одноклассника у бродячей собаки.

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      Марк Леонов
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