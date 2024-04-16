Силовые структуры
ФСБ показала видео задержания готовившего диверсии на железной дороге россиянина
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего диверсии на железной дороге
ФСБ показала на видео задержание россиянина, готовившего диверсии на железной дороге в Кемеровской области. Ролик во вторник, 16 апреля, публикует ТАСС.
На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ при помощи лома и кувалды вскрывают входную дверь квартиры и врываются внутрь, укладывая полуголого жильца на пол, затем на его запястьях защелкиваются наручники. Позже на кадрах, сделанных на рассвете, видно, как мужчину выводят на улицу и усаживают в фургон силовиков.
Ранее 16 апреля в транспортной полиции Сибири «Ленте.ру» сообщили, что в Кемеровской области предотвратили серию диверсий на железной дороге.