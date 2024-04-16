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08:41, 16 апреля 2024Силовые структуры

На железной дороге в России предотвратили серию диверсий

ФСБ и Росгвардия задержали мужчину, готовившего серию диверсий в Кузбассе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Кемеровской области предотвратили серию диверсий на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в транспортной полиции Сибири.

По данным ведомства, полицейские установили четыре участка Западно-Сибирской железной дороги в Юрге, где планировались поджоги релейных шкафов. А сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали в Кузбассе 27-летнего мужчину, который по указанию зарубежных кураторов готовил эти диверсии. Он хотел вывести из строя более десяти железнодорожных устройств. У россиянина изъяли емкости с горючей жидкостью, инструменты и карту участка железной дороги.

Отмечается, что задержанный был ранее судим за серии краж и грабежей, а после освобождения из колонии он обратился в мессенджере к неизвестным, которые и предложили ему совершать поджоги. Теперь по статье о покушении на диверсию мужчине грозит до десяти лет.

Ранее Центральный военный суд в Свердловской области огласил приговор в отношении уральца Владлена Меньшикова, готовившего диверсию на железной дороге по заданию Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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