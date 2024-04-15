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16:47, 15 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за покушение на диверсию и сотрудничество с Украиной

Суд приговорил к 14 годам уральца, готовившего диверсию по заданию Украины

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Центральный военный суд в Свердловской области огласил приговор в отношении уральца Владлена Меньшикова, готовившего диверсию на железной дороге по заданию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный окружной военный суд.

Мужчину признали виновным в покушении на диверсию, сотрудничестве с иностранным государством и публичных призывах к террористической деятельности. Судья назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима.

О задержании злоумышленника стало известно в сентябре 2022 года. Уточнялось, что он был завербован украинской стороной и готовил диверсию на перегоне Реж — Стриганово. В результате действий мужчины мог произойти сход подвижного состава с пути, однако установленное им устройство своевременно заметили сотрудники железной дороги.

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      Олеся Мицкевич
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