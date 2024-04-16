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19:28, 16 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ выявила поставки контрафактного медоборудования в российском регионе

СК задержал главу управления капстроительства Башкирии за контрафакт

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Башкортостане сотрудники ФСБ выявили поставки контрафактного медицинского оборудования при реализации госконтракта, задержана начальник управления капитального строительства республики по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

С задержанной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. По данным СК, с августа по декабрь 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» были заключены четыре госконтракта на поставку систем ультразвуковой визуализации на общую сумму 57 миллионов рублей. Подозреваемая знала, что предлагаемое медоборудование является контрафактным, однако дала указания принять его. До настоящего времени оно не введено в эксплуатацию.

В результате ее действий бюджету нанесен ущерб.

11 апреля следователи предъявили обвинение в коррупции руководителю департамента градостроительства Самары и его брату, они арестованы. Чиновник потребовал от коммерсанта шесть миллионов рублей за необоснованное завышение размера компенсации за изъятие в пользу муниципалитета автомойки.

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      Любовь Ширижик
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