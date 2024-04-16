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10:01, 16 апреля 2024Из жизни

На берег океана выбросило загадочное существо

В Ирландии на пляже нашли странное существо, похожее на кучу плоти

Фото: irishstar.com

Тело огромного загадочного существа выбросило на пляж в Ирландии. Об этом пишет Irish Star.

Неизвестное создание нашли на берегу в Баллибранагане, недалеко от Корка. Одна из обнаруживших его женщин, которая гуляла там с собаками, назвала его крупным и похожим на «кучу плоти». Еще одна пара местных жителей предположили, что у существа не хватает головы. На фото с пляжа видно крупное тело какого-то животного с костями и мышцами, но распознать его биологический вид кажется почти невозможным. Можно было бы предположить, что это акула или кит, но у странного создания отсутствуют плавники и хвост.

Люди уже прозвали находку глобстером. Глобстер (Globster) — это неопознанная органическая масса, которую выбрасывает на берега водоемов, морей и океанов. Обычно глобстеров находят после шторма наполовину погруженными в грунт. По мнению криптозоологов, глобстеры могут представлять собой неизвестных науке животных («криптиды»). Однако до сих пор все исследованные учеными глобстеры оказывались полусгнившими трупами известных животных.

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Ранее сообщалось, что на берегу британского Уэльса нашли останки животного длиной не менее семи метров. У загадочного существа отсутствовала голова, поэтому его первоначальные размеры могли быть даже больше.

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      Антонина Черташ
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