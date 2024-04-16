На берег океана выбросило загадочное существо

В Ирландии на пляже нашли странное существо, похожее на кучу плоти

Тело огромного загадочного существа выбросило на пляж в Ирландии. Об этом пишет Irish Star.

Неизвестное создание нашли на берегу в Баллибранагане, недалеко от Корка. Одна из обнаруживших его женщин, которая гуляла там с собаками, назвала его крупным и похожим на «кучу плоти». Еще одна пара местных жителей предположили, что у существа не хватает головы. На фото с пляжа видно крупное тело какого-то животного с костями и мышцами, но распознать его биологический вид кажется почти невозможным. Можно было бы предположить, что это акула или кит, но у странного создания отсутствуют плавники и хвост.

Люди уже прозвали находку глобстером. Глобстер (Globster) — это неопознанная органическая масса, которую выбрасывает на берега водоемов, морей и океанов. Обычно глобстеров находят после шторма наполовину погруженными в грунт. По мнению криптозоологов, глобстеры могут представлять собой неизвестных науке животных («криптиды»). Однако до сих пор все исследованные учеными глобстеры оказывались полусгнившими трупами известных животных.

Ранее сообщалось, что на берегу британского Уэльса нашли останки животного длиной не менее семи метров. У загадочного существа отсутствовала голова, поэтому его первоначальные размеры могли быть даже больше.