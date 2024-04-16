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11:03, 16 апреля 2024Наука и техника

На основе iPhone создали недорогой голографический дисплей

Optics Letters: на базе iPhone 14 получился дешевый голографический дисплей

Фото: Aly Song / Reuters

Международная группа ученых добилась создания недорогого голографического дисплея на основе обычного смартфона. Результаты исследования опубликованы в журнале Optics Letters.

По словам специалистов, голографические экраны и голограммы считаются слишком дорогими, чтобы внедрять их в потребительскую электронику. Однако у инженеров получилось создать 3D-экран на базе дисплея обычного смартфона.

Специалисты использовали экран от iPhone 14. Они объяснили, что трехмерный дисплей состоит из двух слоев — первый создается с помощью пространственного модулятора света, второй — непосредственно проецируется на экран смартфона. По словам инженеров, дешевый голографический дисплей может генерировать примерно такие же изображения, которые создает сложная и дорогая лазерная система.

В тексте исследования говорится, что в ходе работы удалось решить самую сложную задачу, связанную с координацией света, исходящего от экрана и пространственного модулятора. Для этого программистами был написан алгоритм.

Ранее известный инсайдер Нгуен Пхи Хунг рассказал, что iPhone SE 4 выйдет с OLED-дисплеем, чипом A16 и 6 гигабайтами памяти. Устройство получит процессор A16 Bionic, который используется в iPhone 15.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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