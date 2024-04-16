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17:11, 16 апреля 2024Силовые структуры

Инкассатора с огнестрельным ранением обнаружили в российском лесу

Под Киришами найдено тело инкассатора с огнестрельным ранением головы

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Мужское тело с огнестрельным ранением головы было найдено в лесу под Киришами Ленинградской области. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 49-летний потерпевший работал инкассатором. Его обнаружили днем в понедельник, 15 апреля. Рядом с ним лежал пистолет Макарова.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Незадолго до этого волонтера Александра Демиденко, помогавшего украинским беженцам, обнаружили без признаков жизни в белгородском СИЗО №3. Уточнялось, что медицинские сотрудники не обнаружили признаков насилия на его теле и пытались реанимировать волонтера, однако их попытки оказались безуспешными.

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      Олеся Мицкевич
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