Иран пообещал допуск к захваченному российскому моряку

Посольство России: Иран допустит к захваченному на судне MSC Aries россиянину

Власти Ирана в скором времени допустят дипломатов к россиянину Тимофею Колчанову на захваченном судне MSC Aries. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Тегеране.

«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят Тимофея Колчанова», — говорится в публикации пресс-службы посольства.

Ранее стало известно, что на борту захваченного в Ормузском проливе судна MSC Aries находится гражданин России. 38-летний моряк Колчанов родом из приморского города Фокино.

Судно было захвачено спецназом КСИР 13 апреля и было доставлено в территориальные воды Ирана. Оно шло под португальским флагом. MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Всего на борту находилось 25 членов экипажа.