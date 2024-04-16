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10:45, 16 апреля 2024Мир

Иран пригрозил Израилю ответным ударом за несколько секунд

Замглавы МИД Багери: Иран ответит Израилю через несколько секунд

Фото: Iran's Defense Ministry / WANA / Handout / Reuters

В случае нового удара Иран ответит Израилю не спустя 12 дней, а через несколько секунд. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, передает Telegram-канал правительства Ирана.

«Сионисты должны знать, что в этот раз у них не будет отсрочки в двенадцать дней. Отсчет до ответа, который они получат, будет отмеряться не в днях или часах, а в секундах», — рассказал дипломат.

Багери Кяни также добавил, что Израиль совершил большую ошибку, нанеся авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. По его словам, Тель-Авив предоставил Тегерану право на нанесение ответных действий, используя весь имеющийся военный потенциал.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что любые действия против интересов Тегерана приведут к «страшному удару». Таким образом он пригрозил Израилю в случае эскалации ситуации и нанесения удара.

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      Максим Габриелян
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