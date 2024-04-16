Президент Ирана пригрозил страшным ударом на любые действия против страны

Президент Ирана Раиси: любые действия против интересов Ирана приведут к удару

Любые действия против интересов Ирана приведут к «страшному удару». Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, сообщает ТАСС.

«Операция [удар по Израилю беспилотниками] с целью наказать агрессора была проведена успешно. Теперь мы твердо заявляем, что даже малейшее действие против интересов Ирана обязательно встретит страшный, масштабный и болезненный ответ», — рассказал президент в ходе переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану. В частности, американский лидер указал, что Вашингтон не хочет быть втянутым в конфликт с Тегераном и опасается эскалации ситуации в регионе.