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16:36, 16 апреля 2024Ценности

Из гардероба россиянки пропали десять люксовых сумок

РБК: жительница Москвы заявила о пропаже десяти люксовых сумок Chanel и Dior

Фото: stavklem / Shutterstock / Fotodom

Россиянка заявила в полицию о пропаже люксовых вещей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приближенный к МВД источник.

15 апреля 38-летняя жительница Москвы обратилась в правоохранительные органы по Тверскому району, отметив, что вещи исчезли три дня назад. Она рассказала, что в ее апартаментах работают четыре женщины, а дополнительные дубликаты ключей хранятся у охраны дома. По ее словам, из коллекции пропали десять сумок марок Chanel, Dior, Givenchy, Prada и Bottega Veneta. Кроме того, она не смогла найти в гардеробе тренч Fendi.

В настоящий момент точная сумма ущерба не установлена. МВД проводит проверку после произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье домработница во время уборки украла украшение за сотни тысяч рублей и попалась.

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      Мария Винар
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