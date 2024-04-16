Из гардероба россиянки пропали десять люксовых сумок

РБК: жительница Москвы заявила о пропаже десяти люксовых сумок Chanel и Dior

Россиянка заявила в полицию о пропаже люксовых вещей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приближенный к МВД источник.

15 апреля 38-летняя жительница Москвы обратилась в правоохранительные органы по Тверскому району, отметив, что вещи исчезли три дня назад. Она рассказала, что в ее апартаментах работают четыре женщины, а дополнительные дубликаты ключей хранятся у охраны дома. По ее словам, из коллекции пропали десять сумок марок Chanel, Dior, Givenchy, Prada и Bottega Veneta. Кроме того, она не смогла найти в гардеробе тренч Fendi.

В настоящий момент точная сумма ущерба не установлена. МВД проводит проверку после произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье домработница во время уборки украла украшение за сотни тысяч рублей и попалась.