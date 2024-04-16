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12:00, 16 апреля 2024Культура

Известный режиссер рассказал о главном стеснении Пугачевой

Режиссер Грымов рассказал, что Пугачева стесняется своего лба
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Известный режиссер Юрий Грымов рассказал о главном стеснении эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом он сообщил в интервью изданию «Московский комсомолец».

Кинематографист напомнил, что лоб артистки всегда закрыт, так как она стесняется его. Он также сказал, что смог уговорить ее открыть часть лица, когда снимал для исполнительницы клип на песню «Сильная женщина плачет у окна».

«Мне нравится минимализм в этой работе. Я горжусь, кстати, тем, что я, наверное, единственный, кто ее уговорил открыть лоб. "Алла Борисовна, давайте лоб откроем". — "Да нет". — "Давайте откроем лоб. Там есть на что смотреть". И мы открыли ей лоб, сделали шляпу. И она там прекрасна. Больше вы не видели Аллу Борисовну с открытым лбом», — заявил Грымов, отметив, что у певицы красивое лицо.

Ранее исполнительница Манижа Сангин вспомнила о том, как Алла Пугачева помогла ей во время участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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