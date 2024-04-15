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20:15, 15 апреля 2024Культура

Манижа вспомнила о помощи Пугачевой во время участия в «Евровидении»

Манижа рассказала, что Пугачева помогла ей справиться с хейтом на «Евровидении»

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Исполнительница Манижа Сангин вспомнила о том, как эстрадная певица Алла Пугачева помогла ей во время участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом она сообщила в интервью, доступном на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

Сангин призналась, что перед выступлением на нее обрушилось огромное количество хейта. Артистка рассказала, что в тот момент находилась в стрессе из-за постоянных оскорблений, травли и расизма, а также поведала, что ей приходилось обращаться в полицию из-за угроз.

За несколько часов до выхода на сцену Пугачева позвонила Маниже. Участница конкурса призналась, что по началу не поверила, что с ней хочет поговорить Примадонна.

«Она говорит: "Девочка моя, значит так, запомни одну вещь. Ты работаешь сейчас не для вот этих всех, кто решает. Ты работаешь для людей. Для людей поешь эту песню. Люди — это самое главное. Соберись. Ты не победишь этот конкурс. Все равно будет политика, все равно будут сложности. Но помни, ты делаешь это сейчас не для места, а для людей"», — рассказала Сангин.

Она добавила, что Пугачева помогла ей справиться со стрессом и собраться перед выступлением.

Ранее Пугачева попросила прощения у Манижи после теракта в «Крокус Сити Холле».

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      Анастасия Астахова
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