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11:25, 16 апреля 2024Мир

Канцлер Германии заявил о недопустимости угроз применения ядерного оружия

Канцлер Германии Шольц: нельзя даже угрожать применением ядерного оружия

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Никто в мире не может даже угрожать применением ядерного оружия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином, стенограмма опубликована на сайте немецкого правительства.

«Совершенно очевидно — мы оба ясно дали это понять на нашей последней встрече здесь, в Пекине, — что недопустимы даже угрозы применения ядерного оружия», — сказал политик.

Шольц и Си Цзиньпин в ходе встречи также обсудили конфликт на Украине и осудили нанесение ударов по ядерным объектам страны. Они заявили, что Китай и Германия привержены соблюдению целей и принципов Устава ООН и выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.

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      Семен Александров
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