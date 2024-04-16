Канцлер Германии заявил о недопустимости угроз применения ядерного оружия

Канцлер Германии Шольц: нельзя даже угрожать применением ядерного оружия

Никто в мире не может даже угрожать применением ядерного оружия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином, стенограмма опубликована на сайте немецкого правительства.

«Совершенно очевидно — мы оба ясно дали это понять на нашей последней встрече здесь, в Пекине, — что недопустимы даже угрозы применения ядерного оружия», — сказал политик.

Шольц и Си Цзиньпин в ходе встречи также обсудили конфликт на Украине и осудили нанесение ударов по ядерным объектам страны. Они заявили, что Китай и Германия привержены соблюдению целей и принципов Устава ООН и выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.