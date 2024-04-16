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10:20, 16 апреля 2024Ценности

Ким Кардашьян показала фигуру в откровенных купальниках

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенных купальниках для бренда Skims

Фото: @nick_knight / @skims

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенных образах для рекламной кампании собственного бренда Skims. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 43-летняя знаменитость предстала перед камерой в бикини, оформленном змеиным принтом и тонкими завязками. Кроме того, она показала подтянутую фигуру в красных плавках и кроп-топе, надетом поверх бюстгальтера.

Помимо прочего, предпринимательница позировала в черном бикини с оголяющими ее плечи широкими бретелями и в облегающем платье с глубоким декольте. Также Кардашьян продемонстрировала на себе купальник с вырезом на животе, приспустив юбку с бедер.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Кайли Дженнер также поделилась снимками в откровенном виде и порадовала фанатов. Тогда 26-летняя сестра Ким Кардашьян позировала перед камерой в бикини, который состоял из атласного бюстгальтера и крошечных плавок оранжевого цвета.

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      Мария Винар
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