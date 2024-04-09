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11:42, 9 апреля 2024Ценности

Кайли Дженнер порадовала фанатов снимками в откровенном бикини

Телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимками в оранжевом бикини

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимками в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 26-летняя бизнесвумен предстала перед камерой в бикини, состоящем из атласного бюстгальтера и крошечных плавок оранжевого цвета. При этом она дополнила образ тонкой цепью на талии, массивными браслетам и кольцами.

Поклонники восхитились съемкой предпринимательницы и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более четырех миллионов лайков. «Как всегда выглядишь потрясающе», «Очень красивая», «Великолепная девушка», «Русалка», «Шикарная фигура», — высказывались они.

Ранее Дженнер показала фото с отдыха. Знаменитость позировала на фоне пляжа и скал, продемонстрировав стройную фигуру в черном бикини.

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      Мария Винар
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