Кайли Дженнер порадовала фанатов снимками в откровенном бикини

Телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимками в оранжевом бикини

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимками в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 26-летняя бизнесвумен предстала перед камерой в бикини, состоящем из атласного бюстгальтера и крошечных плавок оранжевого цвета. При этом она дополнила образ тонкой цепью на талии, массивными браслетам и кольцами.

Поклонники восхитились съемкой предпринимательницы и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более четырех миллионов лайков. «Как всегда выглядишь потрясающе», «Очень красивая», «Великолепная девушка», «Русалка», «Шикарная фигура», — высказывались они.

Ранее Дженнер показала фото с отдыха. Знаменитость позировала на фоне пляжа и скал, продемонстрировав стройную фигуру в черном бикини.